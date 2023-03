Ramadan : les prix des poissons flambent

Les prix du poisson ont grimpé en flèche au cours des premiers jours du Ramadan. Face à la forte demande des citoyens durant ce mois sacré, certains types de poisson ont bondi de façon spectaculaire, notamment les fruits de mer (Crevettes, sol et calamar).

Ainsi, le kilo de crevettes a atteint 130 dirhams tandis que le prix des soles varie entre 90 et 100 dirhams. Le prix du merlan se situe entre 80 et 100 dirhams. Enfin, le kilo de sardines coûte entre 15 et 25 dirhams. Rappelons qu’hormis les poissons, le prix des légumes, des fruits, des poulets et des œufs a également connu une hausse, ce qui fait mal au pouvoir d’achat du citoyen.