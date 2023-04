Ramadan: les prix des poissons continuent de grimper

Les prix des poissons connaissent une hausse fulgurante, au grand dam des consommateurs. Comme constaté par Le Site info, les sardines coûtent entre 15 et 25 dirhams, la sole entre 90 et 100 dirhams et le merlan entre 80 et 100 dirhams. Quant aux crevettes, elles coûtent 130 dirhams le kilo.

D’après un professionnel du marché des poissons, cette hausse des prix est due à la forte demande pendant le mois sacré et aux conditions météorologiques.

Cette hausse des prix a provoqué la colère de la Toile qui a appelé le gouvernement à intervenir pour stabiliser les tarifs. Plusieurs internautes ont indiqué, en effet, que les citoyens à revenus limités sont incapables de se procurer du poisson à cause de cette hausse de prix.

H.M.