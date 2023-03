Ramadan: les prix des dattes font voir rouge aux Marocains

Comme de coutume, à l’approche imminente du mois sacré de Ramadan, les Marocains commencent à faire provision de dattes, de poisson et d’autres produits de première nécessite.

Et particulièrement en ce qui concerne les dattes, omniprésentes à table au sein des foyers, surtout pendant la rupture du jeûne, le « ftour » traditionnel, moment convivial, familial et emprunt de piété où tout le monde est à table, pendant le mois de jeûne.

Cependant, les citoyens ont été désagréablement surpris par la revue à la hausse des prix des dattes « made in Morocco », dans presque tous les points de vente. Chose qui a incité de nombreuses familles à se rabattre sur les dattes importées. Sachant fort bien que concernant les dattes algériennes, moins chères, nombreux sont ceux qui appellent à leur boycott, vu les matières toxiques qu’elles contiennent et dont ont fait état de nombreux rapports dans plus plusieurs pays importateurs (la France et le Canada, entre autres pays étrangers).

Par ailleurs, le directeur de l’Unité de conditionnement des dattes à Zagora a affirmé que la production locale est en nette réduction, par rapport à l’année précédente. Et dans une déclaration à Le Site info, Abdelmajid Bouziane a précisé que la rareté des dattes cette année est principalement due à la séchresse et au manque de pluviométrie.

Et de ce fait, a ajouté notre interlocuteur, les prix des dattes locales ont augmenté par rapport à ceux de l’année écoulée, et coûtent désormais entre 30 et 120 DH/kg. De même qu’il a poursuivi que les variétés de dattes marocaines sont nombreuses, du « mejhoul », au « boufegous », en passant par » Khalt » et « boustahammi ».

Bouziane a également souligné que cette année connaît une rude concurrence dans les points de vente des dattes, à cause des dattes importées dont celles d’Egypte, d’Arabie Saoudite et d’Algérie.

Larbi Alaoui