Ramadan: les ftours à la plage ont le vent en poupe

Ce nouveau mode de vie n’est pas propre à ce mois sacré de Ramadan 2023, mais est adopté par de nombreuses familles marocaines depuis des années.

Afin de briser la routine ramadanesque, il est devenu de coutume de prendre le « ftour » à la plage, dans une ambiance conviviale et bon enfant avec les proches et les amis. Ainsi, quelques heures avant l’appel de la prière d’Al-Maghrib, l’on prend soin de préparer tout le nécessaire en ce qui concerne les petites gourmandises ramadanesques pour rompre le jeûne face à la mer et à ses vagues et de ne rentrer chez soi qu’à une heure nocturne tardive.

A ce propos, une jeune femme a assuré à Le Site info qu’elle est devenue « accro » aux « ftours » à la plage, en compagnie de ses amies et de ses collègues de travail, à l’air libre de la mer. C’est aussi l’occasion propice, a souligné notre interlocutrice, de savourer de bons petits plats savoureux, préparés avec amour et soin à la maison, et également l’opportunité de discuter et de débattre de sujets intéressants, ne ressemblant point à ceux évoqués avec les membres de sa famille, devant le petit écran.

L.A.