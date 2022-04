Ramadan: les conseils d’une diététicienne sur l’importance du « shour » (VIDEO)

Dans une déclaration à Le Site info, la diététicienne Kamilia Boumahraz a énuméré une série de conseils à même d’aider les jeûneurs à surmonter un nombre de problèmes de santé inhérents aux longues heures passées sans boire, ni manger.

Dans cette vidéo, la spécialiste de la nutrition a insisté sur l’importance du repas du « shour », pendant le mois sacré de Ramadan, et son rôle de fournir au corps les éléments nutritifs lui permettant de passer les heures de jeûne sans effets désagréables ou problèmes de santé.

La diététicienne a également souligné que le « shour » doit aussi comporter parmi ses éléments des glucides car ils aident à fournir le corps d’énergie pendant le jeûne sans ressentir une trop grande fatigue. Elle a ajouté qu’il faut aussi consommer une certaine quantité de légumes, mais éviter le café, le thé et la viande.

Kamilia Boumahraz a aussi précisé la nécessité d’un régime alimentaire sain, constitué de sortes diverses de légumes et de fruits et éviter, tant que possible, les sucreries et les lipides.

M.R.