Ramadan: les confessions de Jamel Debbouze (VIDEO)

L’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze a évoqué son programme lors du mois sacré, en marge du tournage de la troisième saison du « Jamel Comedy Club », qui sera diffusée sur 2M.

Au micro de Ralia, Debbouze a affirmé qu’il passe la première moitié du Ramadan en Maroc, et la seconde en France. Concernant ses habitudes alimentaires lors du mois sacré, le comédien a assuré qu’il rompt son jeûne avec des dattes et du lait, et que c’est un grand consommateur de « Bissara ».

Notons que le tournage de la troisième saison du « Jamel Comedy Club » a débuté sur 2M. Cette saison sera présenté par l’humoriste Talis.

S.L.