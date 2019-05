Ramadan: le tramway de Casablanca change ses horaires

Comme chaque année, les horaires du tramway à Casablanca connaîtront certains changements pendant Ramadan afin de mieux répondre aux besoins de déplacements des clients pendant cette période.

Sur sa page officielle, Casa Tramway a annoncé que les premiers départs du matin seront décalés à 6h pendant les jours de semaine et à 6h30 pendant les weekends. «Pour garantir une offre adéquate aux flux voyageurs pendant ce mois et assurer la disponibilité du service, une fréquence de 8min sera appliquée aux heures de pointe sur les deux lignes. Cette fréquence variera entre 10 et 12 min30 les week-ends», précise Casa Tramway.

Et d’ajouter que le trafic sera à l’arrêt pendant une heure environ entre 19h20 et 20h20 afin de respecter la rupture du jeûne. «Le dernier départ à partir des terminus T1 et T1 avant l’ «Iftar» aura donc lieu à 18h», peut-on lire sur la page.

S.L.