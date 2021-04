Ramadan: le tramway de Casablanca change ses horaires

Les horaires du tramway de Casablanca seront modifiés pour s’adapter au mois sacré de Ramadan, en tenant compte des mesures des autorités qui vont entrer en vigueur mercredi.

« Tenant compte des mesures des autorités entrant en vigueur mercredi 14 avril, notamment le couvre feu de 20H00 à 06h00, les horaires des derniers départs du tramway seront modifiés », indique un communiqué conjoint de RATP DEV Casablanca, Casa transport et la commune de Casablanca.

Ainsi, le premier départ du T1 sera à 05H45 du lundi au samedi, et à 06h00 les dimanches, celui du T2 aura lieu à 05H45 du lundi au vendredi, et à 06H00 les samedis et dimanches, alors que les derniers départs pour les deux lignes sont prévus à 17H40, selon la même source.

BJ