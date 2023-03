Ramadan: le roi Mohammed VI préside la 2ème causerie religieuse

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, préside ce vendredi 09 Ramadan 1444 de l’Hégire, correspondant au 31 mars 2023, au Palais Royal à Rabat, la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie sera animée par le président de l’Association des Oulémas du Sri Lanka, Mohamed Radoui Ben Mohamed Ibrahim, sous le thème « comment former une nation idéale à la lumière du Livre Saint et de la Sunna Annabaouia », en s’inspirant d’Al-Hadith Ash-Sharif : « Les gens sont des minerais comme l’argent et l’or. Les meilleurs d’entre eux dans la période préislamique sont les meilleurs en Islam, s’ils s’instruisent ».

Cette causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la Radio et par la Télévision à partir de 17h00

S.L.