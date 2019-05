Ramadan: le roi Mohammed VI a présidé la 4ème causerie

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, a présidé, jeudi au Palais Royal à Casablanca, la quatrième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par Saad Ben Thaql Al-Ajmi, professeur à l’instance générale de l’enseignement au Koweït , sous le thème : “La question de la contestation dans l’esprit des pieux ancêtres”, à la lumière du verset coranique : “Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure aboutissement” (Sourat An-Nisa).

S.L. (avec MAP)