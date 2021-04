Ramadan: le prix des volailles a grimpé au Maroc

Le prix des volailles a connu une hausse importante lors de la première quinzaine de Ramadan, au grand dam des consommateurs.

Comme constaté par Le Site info, le coût du kilo à Rabat a atteint mardi 18 dirhams , ce qui a fait réagir les internautes qui ont dénoncé cette hausse de prix. Ces derniers ont d’ailleurs affirmé que la hausse concerne également les fruits et les légumes.

A ce propos, une source professionnelle a indiqué à Le Site info que le prix des volailles devrait bientôt baisser, expliquant cette hausse du fait que la demande est accrue lors des premiers jours du mois sacré.

Par ailleurs, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a estimé, dans une note sur « les effets du Ramadan 1442 sur l’évolution des prix à la consommation en 2021 », que les prix à la consommation des produits alimentaires devraient connaître une hausse conjoncturelle de 0,6% sur l’ensemble du mois.

Au détail, l’augmentation durant la première quinzaine du mois devait se situer à 0,4%, avant de passer à 0,8% pour la seconde, a-t-il prévu.

Poissons, fruits de mer, œufs ou encore agrumes seraient les produits les plus touchés, avec des hausses estimées respectivement à 5,6%, 5,8%, 2,5% et 2,3%, d’après le HCP qui a affirmé que les effets du mois sacré de Ramadan sur les prix de la viande rouge, de la volaille et des légumes, hors tomate, restent peu significatifs.

Force est de noter que compte tenu de la conjoncture actuelle liée à la crise sanitaire du nouveau coronavirus (covid-19) qui pèse toujours sur le portefeuille mais également le moral des ménages, les marchés se retrouvent face à l’obligation de s’adapter pour pouvoir écouler les produits, en particulier ceux rapidement périssables et qui nécessitent des conditions spécifiques pour les préserver.

H.M.