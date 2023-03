Ramadan: le prix des oignons inquiète les Marocains

« Nous pleurions en épluchant les oignons. Maintenant, nous fondons en larmes en les achetant », a écrit un célèbre artiste marocain dans un post sur sa page Facebook!

Cela n’est pas si exagéré qu’il n’en paraît car de nombreux citoyens ont exprimé leur colère, via les réseaux sociaux, concernant la revue à la hausse des prix des oignons, surtout que dans certains souks de Casablanca, cette augmentation est aussi exorbitante qu’inexplicable, à quelques encablures du mois sacré de Ramadan.

Dans ces souks casablancais, comme dans ceux des autres villes du Royaume, le kilogramme d’oignons a atteint le prix record de 10 à 12 DH. Du jamais vu au Maroc! Selon un professionnel, cette revue en hausse est en relation avec le froid qui sévit pendant cette saison hivernale, ainsi qu’à l’augmentation des prix des carburants, en sus de la spéculation mercantile.

Et d’ajouter, comme prétexte fallacieux pour de nombreuses franges sociales marocaines, que « les prix des oignons augmentent toujours pendant cette période de l’année » (sic). La même rengaine, en somme, ressassée par les professionnels de tous les secteurs! Et maigre et amère consolation pour le consommateur, dont le pouvoir d’achat reçoit coup sur coup!

Larbi Alaoui