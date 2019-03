Ramadan: le gouvernement rassure les Marocains

Le marché national dispose de tous les produits alimentaires nécessaires et en quantités suffisantes pour le mois sacré de Ramadan, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi.

Dans une déclaration à la presse en marge de la première réunion de la Commission interministérielle chargée du contrôle, du suivi des prix et de la situation d’approvisionnement du marché national, Daoudi a souligné que cette rencontre préliminaire a montré que tous les produits nécessaires “sont disponibles sur le marché national à des niveaux plus élevés que l’année dernière”.

Le ministre délégué a relevé qu’une certaine baisse a été enregistrée au niveau des prix, “particulièrement celui des pois chiches, qui a diminué de moitié par rapport à l’année dernière”, soulignant que le mois de Ramadan ne va pas connaître d’importantes importations de produits alimentaires en raison de la qualité des produits disponibles en quantités suffisantes.

Cette réunion que le ministre a présidée, était uniquement consacrée à l’étude de la situation d’approvisionnement des marchés, a-t-il dit, précisant que l’accent sera mis, lors des prochaines réunions de la Commission ministérielle mixte, sur le prix et sa variabilité, ainsi que sur les niveaux de stockage.

Au cours de cette réunion, les représentants des départements ministériels concernés notamment de l’Energie, de la Pêche maritime, du Commerce et de l’Industrie, de l’Intérieur, ainsi que des secteurs du blé et des légumineuses, ont passé en revue la situation de la production des principaux produits consommés au mois de Ramadan et les perspectives de l’approvisionnement des marchés nationaux, soulignant l’excès de l’offre par rapport à la demande, et ce sur la base d’une analyse précise de la conjoncture économique nationale et internationale.

Concernant le contrôle de la qualité et des prix, la Commission interministérielle a souligné la disposition des différents administrations publiques et services compétents à mettre en oeuvre divers mécanismes juridiques et administratifs afin de faire face et punir toute manipulation des prix ou spéculation.

“Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires et anticipatives au niveau de la production, de l’importation et du stockage afin d’assurer l’approvisionnement normal des marchés dans toutes les provinces et communes du Royaume pendant le mois de Ramadan”, a affirmé Daoudi lors de la réunion.

Il a souligné la détermination du gouvernement à lutter contre toutes les pratiques illégales qui nuisent aux intérêts des citoyens, telles que le monopole, la spéculation, la hausse illégale des prix et les fraudes en matière de qualité et de poids, précisant que toutes les mesures répressives et disciplinaires et les poursuites judiciaires seront prises à l’encontre des contrevenants aux lois et à la réglementations en vigueur.

Il a, par ailleurs, salué le rôle joué par les différentes instances de surveillance en termes de prix, de qualité ou de poids.

D’autres réunions se tiendront dans les prochains jours au niveau du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique pour assurer la mobilisation et le suivi sur le terrain afin d’accueillir le mois sacré dans de meilleures conditions.

S.L. (avec MAP)