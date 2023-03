Ramadan: l’acteur Mohamed Choubi se plaint (PHOTO)

Le grand acteur, écrivain et poète, Mohamed Choubi, se plaint et dénonce vivement l’exclusion de sa participation aux œuvres ramadanesques, produites par les chaînes nationales.

Et c’est via sa page officielle Facebook que le célèbre comédien, que l’on ne présente plus, a fait part de cette exclusion et de cette marginalisation manifestes; dont les raisons réelles sont aussi impénétrables que les voies du Seigneur.

« A toutes les personnes qui m’interrogent sur ma présence sur le petit écran pendant le mois sacré de Ramadan, je réponds que je serai présent dans un seul film télévisé. Il se peut que je sois devenu persona non grata à la télévision. Voilà tout! », a déploré Mohamed Choubi dans sa publication facebookienne.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’artiste s’est plaint de cette marginalisation-exclusion incompréhensible et de son éloignement des œuvres destinées à la télévision et ce, à travers de précédents et nombreux posts sur le réseau social Facebook.

Mohamed Choubi n’est pas le seul artiste qui pâtit de cette situation, sachant que d’autres célèbres actrices et acteurs marocains sont dans le même cas d’exclusion de la part de sociétés de production, contrairement aux œuvres arabes rendant hommage à leurs artistes en leur confiant des rôles principaux et veillent à ce que ces derniers soient présents dans les feuilletons ramadanesques ou dans d’autres productions filmiques.

D’autre part, de grands artistes marocains, expérimentés et talentueux, mais marginalisés à l’instar de Mohamed Choubi et d’autres, se plaignent que les parties concernées fassent appel à des « célébrités » des réseaux sociaux, ayant récemment « envahi » le domaine artistique, aidés en cela par des maisons de production qui ont profité de la célébrité éphémère de ces « comédiens » débutants, acquise sur la Toile et servant de plateforme de promo aux œuvres desdites maisons, via les pages officielles de ces pseudo-artistes, nés de la dernière pluie.

Larbi Alaoui