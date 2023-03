Ramadan: la nouvelle mosquée d’El Guergarat s’apprête à accueillir les fidèles

La grande mosquée d’El Guergarat se prépare à accueillir les fidèles pendant le mois sacré de Ramada, et ce, après l’achèvement des travaux de sa construction.

Et de nombreuses photos sont publiées et partagées sur les réseaux sociaux montrant la fin des travaux de tous les équipements de ce lieu de culte et le beau style architectural qu’il arbore, alors que d’autres travaux sont en cours afin d’entretenir et d’embellir les espaces à proximité de la mosquée.

A noter que la grande mosquée d’El Guergarat est l’œuvre du ministère des Habous et des Affaires islamiques, avec un budget de quelque 8,8 millions de dirhams, sur une superficie de 3767 mètres carrés. La mosquée comprend, en plus d’un minaret remarquable, une salle de prières pour hommes et une autre pour femmes, des salles d’ablutions, ainsi qu’un logement pour l’imam.

