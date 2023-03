Ramadan : la leçon de Nayef Aguerd aux Anglais (VIDEO)

Le site officiel de West Ham United FC a diffusé une belle vidéo où son défenseur central, l’international marocain Nayef Aguerd, explique les principes du jeûne du mois sacré de Ramadan.

Mission accomplie car le Lion de l’Atlas s’en est très bien tiré en détaillant les raisons du jeûne, l’un des cinq piliers de la religion musulmane, et la façon de le pratiquer.

Et si son coéquipier et coreligionnaire, l’international Français Kurt Zouma était présent lors de cette conviviale rencontre autour du mois sacré de Ramadan, son autre coéquipier, l’international algérien Said Benrahma a brillé par son absence.

Aguerd a aussi veillé à faire indirectement la promotion du tourisme marocain, en quelque sorte, en pensant à présenter les incontournables délices de la table du « ftour » ramadanesque, rupture du jeûne, « made in Morocco », dont les dattes célèbres « majhoul », la harira et les briouates.

A cette occasion, le footballeur a tenu à préciser à ses coéquipiers de West Ham, ainsi qu’à un influenceur « british » célèbre, qu’il est fier de respecter le jeûne de Ramadan, « quels que soient les lieux ou les circonstances où il se trouve ».

L’Anglais Flynn Downes, milieu de terrain de West Ham, a dit qu’il était impossible de s’entraîner, sans boire, ni manger. Réponse d’Aguerd : « Toi, tu ne pourrais pas car tu ignores pourquoi tu jeûnes! Cependant, pour nous, musulmans, nous jeûnons en sachant fort bien pourquoi nous le faisons et nous avons pleine conscience de l’objectif pieux que nous devons atteindre par le jeûne », a expliqué Nayef Aguerd à Downes.

Larbi Alaoui