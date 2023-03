Ramadan: la hausse des prix des œufs expliquée par un professionnel

Depuis déjà quelques semaines, les prix des œufs au Maroc connaissent des revues à la hausse exorbitantes, et le coût d’un œuf a atteint, ce lundi 20 mars, entre 1,50 et 1,60 DH dans certains points de vente de Casablanca.

A ce propos, pour l’adjoint du président de l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO), affiliée, à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, cette revue à la hausse résulterait principalement de l’augmentation des frais de production et de la multiplicité des intermédiaires.

Et dans une déclaration à Le Site info, Abdellatif Zaïm a expliqué que les producteurs vendent un œuf à 1,30 DH, sortie ferme, mais le produit parvient au consommateur à un prix plus élevé du fait du nombre d’intermédiaires et de spéculateurs, assurant la nécessité d’une intervention sérieuse pour mettre fin à cette situation. Et de poursuivre que les producteurs, au sein de l’ANPO, ont fait la promesse d’œuvrer à garder les mêmes prix pendant le mois sacré de Ramadan et de veiller à ce qu’aucune autre augmentation ne dépasse celle constatée actuellement.

De même que notre interlocuteur a souligné que les producteurs ont subi de grosses pertes, durant les trois dernières années, ayant même causé la faillite de certains d’entre eux, alors que d’autres sont derrière les barreaux, tandis que que le reste essaie de tenir le coup et de continuer ses activités dans le secteur avicole , malgré toutes les difficultés.

Toutefois, il est à noter que certains citoyens ne comprennent rien à ces augmentations, ni aux explications les concernant, car dans d’autres villes, ils ont constaté que les prix des œufs affichés dans les points de vente de Casablanca sont beaucoup plus chers qu’ailleurs.

Et à Rabat, par exemple, de source fiable de Le Site info, un œuf ne coûte qu’1,20 DH, ce lundi matin, dans de nombreux points de vente, particulièrement au quartier l’Océan. Situation contradictoire par rapport à la capitale économique où une poule ne retrouverait ses œufs!

Larbi Alaoui