Ramadan : la caméra cachée déplait aux Marocains (VIDEO)

Il semblerait que les productions nationales de caméras cachées programmées pendant le mois de Ramadan aient une nouvelle fois déçu le public marocain. Celle de « Mchiti fiha » diffusée hier après le ftour sur 2M a reçu beaucoup de critique de la part des Marocains.

« J’ai regardé ça hier et je me suis rendu coupable d’avoir perdu du temps. C’est nul, et on ne connaît même pas l’identité de la victime », a réagi un internaute sur les réseaux sociaux. « C’est nul, le niveau est très bas », note un autre internaute.

Les Marocains ont exprimé leur mécontentement face aux idées répétées de ce programme et du contenu qui ne serait « pas à la hauteur de leurs aspirations ». En ce qui concerne l’émission de canulars « Fassil wa nouwassil », qui est diffusée sur MBC5, les militants ont dénoncé l’utilisation de mots inappropriés par la présentatrice Fati Jamali pour provoquer l’invité du premier épisode, Ahmed Shawky.

Les internautes soulignent que même si le son a été supprimé, cela est inacceptable et n’est pas dans l’intérêt de l’émission. En revanche, le public marocain a salué le niveau des séries télévisées, qu’elles soient diffusées sur la première chaîne, la deuxième ou MBC5.