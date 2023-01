Ramadan: Hanane El Fadili sera-t-elle la grande absente ?

Après le succès probant remporté par la série comique télévisuelle « Bnat Ssi Tahar » (Les filles de M. Tahar) de Hanane El Fadili, lors du mois sacré de Ramadan 2022, le public marocain attendait avec impatience de se délecter, pendant le prochain Ramadan, d’une autre œuvre aussi réussie de l’artiste, comédienne et humoriste hors pair.

A ce sujet, notre magazine digital « Ralia » a pris contact avec Hanane El Fadili afin d’en savoir davantage sur ses prochaines apparitions télévisuelles ramadanesques. Toutefois, elle nous a assuré qu’elle sera absente du petit écran, ayant pour projets artistiques de présenter ses pièces de théâtre, pendant le prochain mois de jeûne, dans différentes viles du Royaume.

Et de poursuivre qu’elle avait signé son retour sur la scène artistique pendant le dernier Ramadan et ce, après une éclipse ayant duré cinq ans environ, tout en soulignant que son défunt père, le regretté grand artiste Aziz El Fadili, lui avait suggéré d’entreprendre une tournée théâtrale. Projet qu’elle a décidé de mettre à exécution en hommage à l’âme de son défunt père et par respect à l’une des dernières volontés de celui-ci.

Par ailleurs, lors de cet entretien accordé à Raliaa, Hanane El Fadili a précisé que son absence de presque cinq ans de la scène artistique a été décidée de sa propre volonté car elle refusait de paraître sur le petit écran dans une œuvre qui n’est pas de bonne facture, n’apportant ni innovation, ni satisfaction au public marocain.

Pour ces raisons, elle a décidé de faire son come back dans » Bnat Ssi Tahar », aux côtés de son défunt père, nous a expliqué Hanane Fadili.

Larbi Alaou