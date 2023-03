Ramadan : grosse affluence à la mosquée Hassan II (VIDEO)

Des centaines de fidèles ont afflué ce vendredi à la mosquée Hassan II de Casablanca pour accomplir la première prière du vendredi de ce Ramadan.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les fidèles, hommes et femmes se sont rués sur la célèbre mosquée de la métropole, connue pour son climat empreint de recueillement.

Rappelons qu’avant le mois sacré, la Fondation de la Mosquée Hassan II a pris une batterie de mesures exceptionnelles en termes de moyens logistiques et humains, d’aménagement des espaces, d’entretien et de nettoyage, le but étant de réunir les bonnes de conditions pour permettre aux fidèles, qui convergent de la capitale économique et d’ailleurs, d’accomplir, dans de bonnes conditions, leur rituel en ce mois béni.

Ces préparatifs ont été très perceptibles au niveau des espaces de prières pour les hommes et pour les femmes qui ont été élargis pour englober l’esplanade de la mosquée, aménagée et équipée d’appareils sonores dernière génération.

Selon la Fondation, des efforts supplémentaires sont déployés étant donné que les fidèles arrivent de toutes les régions du Maroc, et nombre d’entre eux tiennent à rompre le jeune à l’esplanade (d’une superficie de 5 hectares avec une capacité d’accueil de plus de 80 mille fidèles) ou au sein de la salle de prières qui s’étale sur 2 hectares avec une capacité d’accueil de plus 20 mille fidèles.

H.M.