Ramadan, est-ce le moment idéal pour perdre du poids ?

Si certaines personnes commencent la nouvelle année avec de nouvelles résolutions, pour d’autres c’est au mois sacré de Ramadan qu’elles décident de faire le point sur leur vie pour prendre un nouveau départ, notamment pour se mettre au sport, changer leurs habitudes alimentaires et perdre quelques kilos.

Si ce mois béni est d’abord une période de spiritualité, il est aussi synonyme de convivialité, puisqu’au moment de la rupture du jeûne, toute la famille se réunit autour d’une table aux plats copieux. Entre Chebakia, Harira, Mssemen, Briouates, Beghrir ou encore les tajines, les Marocains mettent les petits plats dans les grands pour présenter une table ramadanesque bien garnie.

Pour ceux qui entament ce mois sacré, avec pour résolution l’amélioration de leur hygiène de vie, il est donc préférable de rester loin de ces tables typiquement marocaines, qui sont plus là pour nous mettre l’eau à la bouche en présentant tout le catalogue de la gastronomie du pays, que pour éliminer les kilos en trop.

Pour la diététicienne et nutritionniste, Nia Oumaima, profiter du mois de Ramadan pour perdre du poids est une bonne idée, car le jeûne a plusieurs bienfaits et vertus (détoxification du corps, prévention de plusieurs maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol…).

« Scientifiquement parlant, en jeûnant pendant 6 à 8 heures, le corps commence à puiser son énergie via le glucose (sucre) stocké dans le foie, et dès que les réserves s’épuisent, il s’attaque ensuite aux graisses, ce qui aurait pour conséquence une perte du poids », a expliqué la spécialiste lors d’un entretien accordé à la MAP.

Cependant, elle affirme que le jeûne uniquement ne garantit pas une perte de poids, soutenant qu’il faut adopter des bonnes pratiques alimentaires afin d’atteindre cet objectif. Il convient d’être suivi par un(e) nutritionniste pour avoir un résultat optimal, a-t-elle estimé.

Mme Nia a, dans ce sens, précisé qu’il faut manger un nombre suffisant de calories pour maintenir le bon fonctionnement du corps, affirmant que le fait de manger de petites quantités de nourriture ne va aucunement accélérer la perte de poids, mais va plutôt aboutir à des carences vitaminiques et à un chamboulement métabolique.

Elle conseille donc de respecter les 3 repas principaux (ftour, dîner, et shour) qui doivent être équilibrés en privilégiant la consommation du pain/céréales complètes, avec un minimum de 5 légumes et fruits, d’une à deux portions de protéine d’origine animale ou végétale, 2 à 3 produits laitiers, et une source de sucre naturel pour booster son énergie (datte, raisins secs, miel…).

« Il ne faut surtout pas oublier de s’hydrater, en consommant 1,5 à 2L d’eau entre le ftour et le shor », a poursuivi la nutritionniste, soulignant qu’il faut éviter toute consommation de plats copieux (fritures, viennoiseries, gâteaux…) et de grignoter pendant toute la soirée.

Si certaines personnes profitent de ce mois de bénédictions pour se mettre au sport, la diététicienne déconseille de le commencer pendant le mois de Ramadan dans le but de perdre du poids, car la sudation peut entraîner une déshydratation, et d’autre part, le sport induit un manque d’énergie, ce qui peut causer des maux de tête, un trouble du rythme cardiaque, évanouissement…

En revanche, pour les personnes sportives, Mme Nia recommande de le pratiquer une heure avant le ftour, mais de s’arrêter immédiatement en cas de sensation d’épuisement ou de malaise.

En effet, perdre du poids pendant le Ramadan en changeant son hygiène de vie est possible, encore faut-il respecter quelques règles pour atteindre son objectif en restant en bonne santé, et surtout ne pas se laisser aller après la fin du mois, car tous les efforts auront été vain !