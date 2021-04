Ramadan: Driss Roukh critiqué à cause de Mouna Fettou et Dounia Boutazout (PHOTO)

Driss Roukh a été la cible de nombreuses critiques à cause de sa nouvelle série «Bnat El Assass», diffusée sur Al Aoula après la rupture du jeûne.

Pour jouer le rôle de deux adolescentes, le choix du réalisateur est tombé sur les deux actrices Mouna Fettou et Dounia Boutazout, ce qui n’a pas été au goût des téléspectateurs marocains. Sur la Toile, Driss Roukh a essuyé plusieurs remarques négatives de la part des internautes, qui ont estimé que l’âge des deux actrices ne correspond pas vraiment à celui de leurs personnages.

En plus de Roukh, ils ont également pointé du doigt le directeur de casting censé, selon eux, faire appel, à de jeunes actrices pour jouer ces deux rôles.

«Bnat Al Assas» raconte l’histoire de Hanane et Aicha, deux sœurs dont le père est accro au jeu et à l’alcool. Elles ont failli se retrouver dans la rue après que le père a tout vendu dans leur village natal. En plus de Mouna Fettou et Dounia Boutazout, le casting compte Aziz Hattab, Souad Khouyi, Sandia Tajdine…

H.M.