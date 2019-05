Ramadan: ce qu’il faut savoir sur l’opération lancée par le roi Mohammed VI

L’opération Ramadan, dont le roi Mohammed VI a procédé mercredi au lancement de la 20ème édition, est l’une des plus importantes actions solidaires menées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné Sanae Dardikh, Chef du pôle Communication à la Fondation.

Cette opération, organisée chaque année à l’occasion du mois sacrée du Ramadan, est une consécration de la mission première de la Fondation qui est celle d’apporter du soutien et du réconfort aux familles démunies, a indiqué Dardikh dans une déclaration à la presse, notant que cette initiative illustre les valeurs de solidarité, de générosité, d’entraide et de mobilisation qui fondent la société marocaine.

L’opération Ramadan 1440 va permettre de distribuer des paniers alimentaires, composés de produits alimentaires de base, à plus de 500.000 familles, dont près de 80% sont issues du milieu rural, a précisé Dardikh, faisant observer que cette action solidaire est menée avec le concours de partenaires qui interviennent au niveau de l’approvisionnement mais également au niveau de la distribution et du contrôle qualité des produits distribués.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 70,242 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1440” bénéficiera à plus de 2,5 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 500.300 ménages, dont 402.238 vivent en milieu rural.

(S.L. avec MAP)