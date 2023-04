Ramadan: Casablanca paralysée par les embouteillages (VIDEO)

Quelques minutes avant la rupture du jeûne, les routes de Casablanca connaissent de grands embouteillages à cause des comportements irresponsables de certains automobilistes. D’ailleurs, plusieurs accident de la route sont enregistrées à cette heure-ci, où les bouchons interminables immobilisent la circulation.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le code de la route n’est pas respecté par les conducteurs qui souhaitent à tout prix rejoindre leurs foyers avant l’appel à la prière, ce qui bloque le trafic, particulièrement au niveau des ronds-points.

En plus de non-respect du code de la route, plusieurs conducteurs, fatigués et de mauvaise humeur, n’arrivent pas à se maîtriser et profèrent des insultes à leur passage.

H.M.