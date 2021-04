Ramadan: campagne de contrôles des prix à Laâyoune

Les autorités locales de Laâyoune ont intensifié les opérations de contrôle des prix et de l’approvisionnement des marchés en produits de large consommation durant le mois sacré de Ramadan.

Une commission mixte, composée des représentants de plusieurs départements ministériels, entreprend chaque jour des tournées dans les différents marchés de la ville de Laâyoune pour s’assurer de la disponibilité des produits qui sont fortement demandés durant ce mois et du respect des conditions d’hygiène et de sécurité des aliments.

Cette commission veille également sur le respect par les marchands de la stabilité des prix de ces produits, en vue de lutter contre toute tentative de spéculation, d’augmentation illicite des marges ou d’atteinte au pouvoir d’achat des citoyens ou à leur santé et sécurité.

Dans ce cadre, Fouad Zerik, chargé du service de contrôle des prix à la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra a indiqué que l’offre des produits de large consommation durant le mois de Ramadan dépasse largement la demande, ajoutant que le stock des fruits, légumes et des autres produits qui connaissent une forte demande au cours de ce mois sacré « peut subvenir aux besoins des citoyens durant plusieurs mois ».

Il a déclaré à la MAP que les prix sont stables et les marchés connaissent une abondance des produits de première nécessité, alors que les prix des légumineuses affichent même « une certaine baisse ».

Le responsable a assuré que les autorités locales sévissent contre les contrevenants, faisant remarquer que la commission a relevé 16 contraventions commises par les dépôts et les points de vente en gros et en détail.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de la hausse illicite des prix, du défaut d’affichage des prix ou de fourniture des factures ou du non respect de la qualité et des conditions d’hygiène.

Les marchands ambulants de la ville de Laâyoune avaient été transférés vers des espaces modernes et répondant aux normes et aux conditions d’hygiène et de sécurité, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.

S.L. (avec MAP)