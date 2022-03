Ramadan: campagne de contrôle des prix à Casablanca

A l’approche imminente du mois sacré de Ramadan, des commissions mixtes de contrôle des prix ont été constituées pour le contrôle des prix dans les souks et marchés et autres points de vente de Casablanca, a appris Le Site info de source concordante.

Ces commissions ont récemment mené des campagnes pour s’assurer que les marchands respectent les prix des produits subventionnés et, également, pour s’assurer sur la qualité des denrées de première nécessité proposées à la clientèle, de même que l’état d’approvisionnement est contrôlé. Toutes ces mesures ont pour but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et de protéger leur santé;, a précisé la même source.

Pour rappel, le gouvernement prendra des mesures fermes face à tout dépassement qui sera enregistré lors de l’approvisionnement du marché durant le mois de Ramadan, a assuré, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion gouvernementale consacrée à l’accompagnement des mesures visant à assurer un approvisionnement normal du marché durant le mois sacré, Akhannouch a souligné que certains produits feront l’objet d’un suivi et d’un contrôle particuliers, précisant que le gouvernement prendra des mesures fermes au cas où un dépassement serait enregistré.

Cette rencontre de coordination avec des membres du gouvernement à la veille du mois de Ramadan était l’occasion de s’arrêter sur les mesures à même de garantir un approvisionnement normal du marché lors de ce mois béni, a-t-il poursuivi, se disant satisfait du fait que tous les produits sont disponibles sur le marché.

L’opération de contrôle des prix et de leur disponibilité sur le marché se fait de manière continue, a indiqué Akhannouch, faisant observer que le suivi démontre qu’il y a une stabilité des prix de certains produits, alors que d’autres ont été impactés par la conjoncture internationale.

