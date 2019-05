Ramadan au Maroc: observation du croissant lunaire ce dimanche

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan aura lieu le dimanche 29 chaâbane 1440 de l’hégire, correspondant au 5 mai 2019, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21), a précisé le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet.

Rappelons que le Ramadan commence ce lundi 6 mai dans la plupart des pays arabes. L’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak et le Liban ont d’ores et déjà annoncé que le 1er jour du mois sacré sera observé lundi.

Au Maroc, le Ramadan commencera très probablement le mardi 7 mai. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé l’astronome de renom et lauréat de Dar Al Hadith Al Hassania, Hicham El Aissaoui.

