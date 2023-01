Ramadan au Maroc: les viandes rouges bientôt à 150 DH/kg ?

Les prix des viandes rouges au Maroc ont connu une hausse astronomique d’environ 70%. Selon Youssef El Oulja, le vice-secrétaire général de l’Association des producteurs de viandes rouges dans la région de Casablanca-Settat, le prix du kilo a grimpé de 60 à 100 dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, El Oulja précise que les prix ont atteint 120 dirhams dans les grandes villes comme Rabat, Casablanca et Marrakech, précisant que cette hausse concerne et la viande ovine et la viande bovine.

Et d’ajouter que le prix de gros est passé de 55 à 85 dirhams pour la viande de bœuf et à 90 dirhams pour la viande de mouton.

La vice-secrétaire général a d’ailleurs indiqué que les prix des viandes pourraient atteindre 150 DH/kg pendant le mois sacré de Ramadan. «Cette hausse des prix des viandes rouges poussera les ménages à se ruer sur la volaille. Le prix de celle-ci devrait donc également grimper», a prévu El Oulja.

«On avait déjà mis en garde le ministère de l’agriculture à ce sujet, en vain. Il y a quatre ans, les vendeurs avaient prévu que le prix du kilo atteindra 100 dirhams. Maintenant, le ministère se doit de revoir son cahier de charges et s’ouvrir au marché extérieur en important des vaches du Brésil, de l’Autriche et de l’Europe de l’est», a-t-il affirmé.

H.M.