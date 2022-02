Ramadan au Maroc: les prières des Tarawih seront-elles autorisées ?

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que plusieurs indicateurs, se rapportant à la situation épidémiologique au Maroc, sont susceptibles de permettre l’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de la covid-19.

Via sa page officielle Facebook, le dimanche 20 février, le Professeur Azeddine Ibrahimi a ainsi précisé qu’il est temps d’annoncer une programmation progressive de la levée des mesures préventives et sanitaires, occasionnées par le coronavirus.

Pr Ibrahim a ainsi préconisé que l’une des premières mesures dans ce sens, ce serait la possibilité de permettre l’accomplissement des prières des « tarawih » au sein des mosquées, quelques semaines avant l’avènement du prochain mois sacré de Ramadan.

Et de poursuivre que « nous le disons clairement et le pensons, vu la stabilisation de la situation sanitaire et que cela reste possible et souhaitée puisque nous avons déjà procédé à la réouverture de plusieurs lieux clos et nous n’y avions autorisé le non-port des masques de protection. Comme nous avions également permis les rassemblements ».

