Ramadan au Maroc: le prix de la tomate a légèrement baissé mais…

Le président de la Fédération de consommateurs au Maroc a affirmé que les prix des tomates ont connu une légère baisse pendant la semaine en cours. Des prix qui ont oscillé entre 8 et 10 DH le kilogramme dans certaines villes du Royaume, a-t-il précisé.

Cependant, a déclaré Ouadie Madih à Le Site info, les prix des tomates restent élevés, surtout à quelques encablures du début du mois sacré de Ramadan pendant lequel la consommation de cette denrée est si importante. Ce qui signifie que le pouvoir d’achat des citoyens démunis ne leur permettra pas d’acheter les tomates à 8-9 DH le kilo. Et dans le cas où ils ne peuvent s’en passer, ce sera au détriment d’autres dépenses concernant les soins de leur état de santé ou le recours à des emprunts pour l’achat d’autres denrées.

C’est pour cela que le président de la Fédération des consommateurs au Maroc appelle le gouvernement à intervenir, vu la revue en hausse des produits de première nécessité, afin d’alléger, peu ou prou, les requêtes des citoyens. De même qu’Ouadie Madih a souligné que l’intervention des importateurs est nécessaire également dans le but de soutenir et d’assister les consommateurs et ce, en baissant la marge de leurs bénéfices, au lieu de laisser les citoyens se confronter à la flambée des prix.

L.A.