Ramadan au Maroc: il tabasse une enfant pour avoir mangé en plein jour

La Ligue marocaine des droits de l’Homme a dévoilé les détails d’une sordide affaire qui s’est produit dans la commune de Maâra, dans la province de Ouazzane.

Une enfant de 14 ans a été violemment agressée par le chauffeur d’un bus scolaire pour avoir mangé la journée pendant le Ramadan. Selon un communiqué de la Ligue dont Le Site info détient copie, la collégienne a été tabassée, insultée et humiliée par le chauffeur qui n’a pas accepté le fait qu’elle mange à bord du bus.

D’après la famille de la victime, cette dernière ne devait “pas jeûner” pendant ses menstruations. Le mis en cause aurait diffusé des rumeurs selon lesquelles la jeune fille est athée, ce qui aurait poussé plusieurs élèves et professeurs au sein de l’école à la voir d’un mauvais oeil. La Ligue a ainsi appelé les responsables à intervenir pour appliquer la loi contre le chauffeur du bus et protéger la fille et sa famille.

La jeune collégienne a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie royale. Elle a été entendue et une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

R.T.