Ramadan au Maroc: alerte sur des dattes algériennes toxiques

Depuis un certain temps, plusieurs pages marocaines sur les réseaux sociaux lancent un appel aux citoyens consistant au boycott de dattes algériennes, pendant le mois sacré de Ramadan.

Et c’est en particulier sur Facebook que les avertissements se multiplient de boycotter les dattes algériennes dans lesquelles on a détecté des produits interdits, constituant un réel danger sur la santé des consommateurs. Les mêmes pages conseillent plutôt aux citoyens de consommer des dattes produites localement afin d’encourager les agriculteurs marocains et la production de dattes des palmeraies et oasis du Royaume. De même que les auteurs de ces pages ont lancé un appel aux autorités concernées, demandant leur intervention pour un contrôle rigoureux et strict des produits importés, en vue de préserver la santé des citoyens.

A ce propos, Addi Chajri, membre du groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a affirmé que débats et discussions refont surface à l’approche de chaque mois de jeûne, concernant la qualité des produits de première nécessité les plus consommés pendant le Ramadan, dont les dattes, tout particulièrement, très appréciées par les familles marocaines et présentes sur leurs tables, surtout au moment de la rupture du jeûne, le « ftour » ramadanesque.

Et dans une question écrite, adressée au ministre de l’Industrie et du Commerce, le député du parti du Livre, président de la commission de l’Enseignement, de la Culture et de la Communication a souligné que ce sujet de produits importés a un rapport direct avec l’offre importante des produits locaux, ainsi que la réalisation de l’autosuffisance. Et ce, en contrepartie de produits d’importation de pays voisins, qui abondent dans les souks marocains et, en particulier, les produits algériens de contrebande, arrivant au Maroc du Mali et de la Mauritanie, via El Guergarat, et dénués du moindre critère des conditions de sécurité et de santé, a expliqué Addi Chajri.

