Ramadan à Marrakech: la place Jamaâ El Fna reprend vie (VIDEO)

La place mythique de Jamâa El Fna renoue progressivement avec sa dynamique, durant ce mois sacré de Ramadan, notamment dans le sillage de la reprise de l’activité touristique, surmontant ainsi relativement les effets du marasme engendré par la propagation de la pandémie de la Covid-19, qui a paralysé toutes les activités culturelles, artistiques et économiques qui meublent cet espace emblématique.

Avec sa forte dimension à la fois culturelle et touristique, Jamâa El Fna demeure le cœur battant de Marrakech et confère une magie inégalée et un rayonnement éclatant à la Cité ocre tant au niveau national que sur le plan international.

Grâce à cette reprise, la place Jamâa El Fna renoue progressivement mais sûrement, avec son lustre d’avant Covid-19 et avec sa dynamique touristique, en accueillant les visiteurs venus savourer et découvrir les vraies traditions populaires (conteurs, groupes musicaux, charmeurs de serpents, jeux d’acrobatie et autres), tout en dégustant les divers plats et mets servis par des chefs expérimentés.

M.S.