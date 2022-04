Ramadan à Casablanca: les prix des poissons flambent

Les prix des poissons ont connu, dimanche, qui coïncidait avec le premier jour du mois sacré, une hausse fulgurante, au grand dam des consommateurs. Comme constaté par Le Site info, les sardines coûtent entre 15 et 18 dirhams tandis que la sole, le merlan et les crevettes coûtent entre 60 et 120 dirhams.

«En plus des poissons, les prix des légumes, des fruits et de tous les aliments de première nécessité ont augmenté à l’occasion de Ramadan. Malheureusement, les citoyens à revenus limités seront incapables de se procurer ce dont ils ont besoin», a déploré une jeune casablancaise au micro de Le Site info.

Et d’ajouter : «Le prix des crevettes a atteint 90 dirhams dans plusieurs quartiers populaires, alors qu’il ne coûtait que 50 dirhams avant le Ramadan. Les soles coûtent 70 dirhams le kilo et le congre (Farkh) 50 dirhams».

D’après un professionnel du marché des poissons, cette hausse des prix serait due aux perturbations météorologiques actuelles.

H.M.