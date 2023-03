Ramadan 2023: qu’en est-il des prix des dattes ?

Abdelmjid Wizane, le directeur de l’unité de dattes Mazguita, à Zagora, a indiqué que la production locale cette année est en baisse par rapport à 2022.

Dans une déclaration à Le Site info, il a assuré que cette baisse de production est due au retard de précipitations et à la sécheresse qui a touché le Maroc.

Concernant les prix des dattes, Wizane précise qu’une hausse est prévue à l’occasion du mois sacré, soulignant que le coût variera entre 30 et 120 dirhams le kilo. Et d’ajouter que le marché des dattes connaîtra une grande concurrence cette année, entre les dattes d’Algérie, d’Egypte, de Tunisie et d’Arabie saoudite.

Pour rappel, Aziz El Khattabi a déjà révélé la date à laquelle va commencer le mois sacré. Selon l’astronome marocain, le Ramadan débutera le jeudi 23 mars 2023.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Mais c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début du Ramadan au Maroc.

