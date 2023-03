Ramadan 2023: plusieurs pays arabes ont annoncé le début du mois sacré

Pour plusieurs pays arabes, le mois sacré de Ramadan de l’année 1444 de l’Héjire débutera jeudi prochain, correspondant au 23 mars 2023.

Ainsi, un communiqué du Cabinet royal d’Arabie Saoudite a indiqué que la Cour suprême saoudienne a tenu une réunion théologique qui a assuré la non-observation du croissant lunaire.

De ce fait, le mois de Chaâbane ne finira que mercredi et le premier jour du mois de jeûne de cette année sera jeudi 23 mars, a précisé ledit communiqué. De même qu’au Qatar, la commission de l’observation du croissant lunaire du ministère des Awqafs et des Affaires islamiques a annoncé la même information, via son compte officiel Twitter.

Par ailleurs, aussi bien aux Emirats Arabes Unis, en Palestine qu’au Koweït, les instances religieuses chargées de l’observation du croissant lunaire ont abondé dans le même sens, en décrétant que le mois sacré de Ramadan débutera jeudi.

