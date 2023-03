Ramadan 2023: découvrez la grille des programmes de 2M

2M innove et dévoile une grille des programmes riche et inédite pour Ramadan 2023. De belles surprises attendent les téléspectateurs marocains qui découvriront notamment des sitcoms, séries, capsules d’humour, téléfilms, émissions culinaires et religieuses et des shows de divertissement pour un mois sacré plus convivial et riche en émotions.

« Cette année encore, 2M et ses partenaires auront été chercher ce qui se fait de mieux en matière de création et d’ambition, de professionnalisme, de moyens techniques et humains pour que ce mois sacré soit encore plus exceptionnel. La diversité a été au cœur des créations de cette programmation artistique qui a été conçue avec amour et passion pour le bonheur des Marocains », a déclaré Salim Cheikh, DG de 2M.

Durant ce Ramadan, les Marocains auront ainsi le plaisir de découvrir de nouvelles productions où les acteurs et les réalisateurs ont rivalisé d’ingéniosité. À commencer par le Sitcom « Dirou Niya », diffusé tous les jours à 19h30. Cette série dont le thème est bien dans l’air du temps, tourné notamment autour du football et l’ambiance des cafés Art Déco marocains, va droit au but avec une véritable sélection de comédiens populaires : Mohamed Khiari, Abdelkhalek Fahid, Zahira Sadek, Yassar, Jamila El Haouni, Salma Rachid, Hasna Moumni, Ibtissam Laroussi, Mehdi Foulane, entre autres. Elle sera suivie, à 20h15 tous les jours, par la tant attendue deuxième saison de la série « Al Maktoub ». Les Marocains retrouveront les stars fétiches de l’une de leurs séries préférées, où vengeances et manipulations, larmes et tensions, enveloppent cette série culte.

Tous les jeudis à 22h00, les téléspectateurs suivront « Tarik Al Ward », une série originale de drame et de romance qui stimulera leurs sens et les entraînera dans l’univers olfactif d’un métier méconnu du grand public. Par ailleurs, l’une des productions inédites de cette programmation est « Ain Kebrit ». Diffusée tous les dimanches à 22h, cette série se veut une reconstitution de la légende de Moulay Yacoub. Costumes d’époque, palais, jardins et décors naturels représenteront une véritable fresque patrimoniale qui mêle rivalités de cour et romance. Un pur moment de plaisir télévisuel.

Autre nouveauté qui promet des moments de détente et d’humour : le sitcom « Khou Khwatatou », diffusé tous les lundis à 22h00. Après la mort de ses parents, Aziz, interprété par l’acteur Adnane Mouhejja, se retrouve responsable du sort de ses 7 sœurs, aux forts caractères. Chaque épisode apporte son lot de surprises et de mésaventures.

La caméra cachée « Mchiti Fiha » revient pour une 8e saison, tous les jours à 19h00. La capsule que les Marocains adorent revient avec des pièges plus spectaculaires, des réactions encore plus drôles et des moments de fous rires garantis. Par ailleurs, tous les vendredis à 22h00, Rachid Allali fait son show et entraine avec lui, dans son émission incontournable « Rachid Show », des invités de renom célèbres dans les domaines de la chanson, du cinéma, du sport ou encore de la politique.

La téléréalité n’a pas été omise de la grille des programmes de ce mois sacré. Adapté du fameux concours de pâtisserie, « Ahssan Pâtissier Celebrity » sera diffusée tous les mardis à 22h00. Elle sera l’occasion pour cinq célébrités marocaines (Dounia Boutazout, Meriem Zaimi, Mohamed Bassou, Salma Rachid, Ihab Amir) de s’affronter durant cinq primes. Ils devront relever deux épreuves en famille, au profit d’associations et inviteront des personnalités qui seront également mises à l’épreuve et dégusteront les plats des stars.

Chaque mercredi et samedi à 22h00 de nouveaux téléfilms, mobilisant des moyens techniques importants et traitant des sujets sociétaux, seront également au menu durant Ramadan 2023, comme « Chouk Lward » produit par Hassan Foulane, « Akhir Kalam », « Joueur d’échecs » et « Le week-end », en plus de plusieurs fictions étrangères.

Abdellah Tourabi présentera chaque jeudi à partir de 23h30, المغرب و المغاربة, un magazine qui s’intéresse à l’histoire du Maroc et des Marocains à travers plusieurs thématiques (Les Marocains et les religions, Les Marocains et la nourriture, les parures, le savoir, la santé…).

Les émissions magazines comme Sabahiyate 2M, Kif Al Hal et Nsowlou Tbib auront leur place dans la programmation du ramadan 2023. Des conseils adaptés à ce mois et des astuces pratiques seront proposés aux téléspectateurs marocains, en plus de l’émission Pop Up qui met sous les projecteurs la scène culturelle et artistique marocaine.

Des émissions religieuses seront bien évidemment proposées durant ce mois sacré. « Torouq Al Aarifine » et « Addine Wa Anass » apporteront des éclairages, notamment sur la pratique de l’islam et le rôle des valeurs morales dans l’amélioration du comportement de l’individu. Pour la nuit du 26 Ramadan, 2M diffusera une soirée religieuse riche et apaisante à l’occasion de « Laylat Al Qdar ».

Durant ce mois de Ramadan, les Marocains auront le plaisir de suivre les conseils et les recettes de Halima Filali, dans son émission « Walima Ma3a Halima ». L’animatrice a acquis une grande renommée grâce aux vidéos de cuisine qu’elle partage avec ses abonnés sur sa chaîne YouTube. Ses recettes sont faciles et ses succès sont garantis. Trois autres émissions culinaires sont prévues : « Ch’hiwa M3a Choumicha », « Lil Matbakh Noujoum » et « Capsule Ahla Pâtisserie ».

La grille des programmes de Ramadan 2023 sera riche et diversifiée. Elle met en avant le meilleur de la production nationale autour de créations originales, interprétées par de grands talents marocains et proposant tous les formats télévisuels. Les Marocains, rassemblés devant leurs petits écrans, passeront sans aucun doute un Ramadan 2023 dans le partage, l’émotion et l’ambiance conviviale.