Ramadan 2023: clap de fin pour «Kabbour» ?  

Le personnage «Kabbour», brillamment interprété par Hassan El Fad, sera absent du petit écran lors de ce Ramadan 2023.

Celui qui, pendant plusieurs années, donnait rendez-vous aux Marocains sur 2M, après la rupture du jeûne, ne figure pas dans la grille des programmes de la chaîne. Ce qui a poussé les téléspectateurs à se demander si la fin du personnage « Kabbour » a été actée.

Rappelons que de belles surprises attendent les téléspectateurs marocains qui découvriront notamment des sitcoms, séries, capsules d’humour, téléfilms, émissions culinaires et religieuses et des shows de divertissement pour un mois sacré plus convivial et riche en émotions.

Durant ce Ramadan, les Marocains auront ainsi le plaisir de découvrir de nouvelles productions où les acteurs et les réalisateurs ont rivalisé d’ingéniosité. À commencer par le Sitcom « Dirou Niya », diffusé tous les jours à 19h30. Elle sera suivie, à 20h15 tous les jours, par la tant attendue deuxième saison de la série « Al Maktoub ».

Tous les jeudis à 22h00, les téléspectateurs suivront « Tarik Al Ward », une série originale de drame et de romance qui stimulera leurs sens et les entraînera dans l’univers olfactif d’un métier méconnu du grand public.

Par ailleurs, l’une des productions inédites de cette programmation est « Ain Kebrit ». Diffusée tous les dimanches à 22h, cette série se veut une reconstitution de la légende de Moulay Yacoub.

Autre nouveauté qui promet des moments de détente et d’humour : le sitcom « Khou Khwatatou », diffusé tous les lundis à 22h00.

La caméra cachée « Mchiti Fiha » revient pour une 8e saison, tous les jours à 19h00. La capsule que les Marocains adorent revient avec des pièges plus spectaculaires, des réactions encore plus drôles et des moments de fous rires garantis.

Par ailleurs, tous les vendredis à 22h00, Rachid Allali fait son show et entraine avec lui, dans son émission incontournable « Rachid Show », des invités de renom célèbres dans les domaines de la chanson, du cinéma, du sport ou encore de la politique.

La téléréalité n’a pas été omise de la grille des programmes de ce mois sacré. Adapté du fameux concours de pâtisserie, « Ahssan Pâtissier Celebrity » sera diffusée tous les mardis à 22h00.

Abdellah Tourabi présentera chaque jeudi à partir de 23h30, المغرب و المغاربة, un magazine qui s’intéresse à l’histoire du Maroc et des Marocains à travers plusieurs thématiques (Les Marocains et les religions, Les Marocains et la nourriture, les parures, le savoir, la santé…).

Les émissions magazines comme Sabahiyate 2M, Kif Al Hal et Nsowlou Tbib auront leur place dans la programmation du ramadan 2023.

Des émissions religieuses seront bien évidemment proposées durant ce mois sacré. « Torouq Al Aarifine » et « Addine Wa Anass » apporteront des éclairages, notamment sur la pratique de l’islam et le rôle des valeurs morales dans l’amélioration du comportement de l’individu.

Durant ce mois de Ramadan, les Marocains auront le plaisir de suivre les conseils et les recettes de Halima Filali, dans son émission « Walima Ma3a Halima ».

H.M.