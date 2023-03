Ramadan 2023 au Maroc : la date selon les calculs astronomiques

D’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le jeudi 23 mars 2023. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début du Ramadan au Maroc.

Par ailleurs, les calculs révèlent également que Aïd Al-Fitr 1444 coïncidera avec le samedi 22 avril 2023. Aïd Al-Adha sera célébré le jeudi 29 juin 2023 tandis que le 1er Moharram 1445 est prévu le mercredi 19 juillet 2023. Quant à Aïd-Al Mawlid 1445, il coïncidera avec le jeudi 28 septembre 2023.

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne de la journée dépend de chaque pays musulman ou autre, et sa position géographique.

Pour ce mois de Ramadan, les journées les plus longues de jeûne seront en moyenne de 20 heures et les plus courtes de 12 heures. En ce qui concerne le Royaume, il est prévu que les Marocains jeûnent 15h25mn durant les premiers jours du mois sacré.

Dans les autres pays musulmans, c’est en Afghanistan que les journées ramadanesques seront les plus longues, estimées à 16 heures par jour. Quant aux plus longues journées de jeûne, plus de 18 heures, elles seront enregistrées dans les pays suivants: le Groenland (20h), la Pologne (18h30mn), la Russie (18h29mn), le Danemark (18h26mn), le Royaume-Uni et la France (17h).