Ramadan 2022: voici les horaires des écoles au Maroc

Le ministère de l’éducation de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé les horaires en vigueur pendant le mois Ramadan dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs.

Le ministère affirme que les horaires des écoles pendant le mois sacré seront retardés, du lundi au jeudi, d’environ 30 minutes le matin et avancés de 30 minutes l’après-midi. Les cours vont donc démarrer la matinée à 8h40 et finiront à 15h50 l’après-midi. Quant à vendredi, les cours commenceront à 8h30 et finiront à 17h.

Des modifications concernant ces horaires seront autorisées dans certains cas, notamment dans les petites villes.

Pour rappel, le mois sacré débutera le 3 avril 2022 et comptera 29 jours, à l’instar des cinq années précédentes, selon l’astronome marocain Hicham El Aissaoui.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

