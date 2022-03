Ramadan 2022: voici la durée du jeûne au Maroc

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne de la journée dépend de chaque pays musulman ou autre, et sa position géographique.

Pour Ramadan 2022,dans quelques jours, les journées les plus longues de jeûne seront en moyenne de 15 heures et les plus courtes de 13 heures. En ce qui concerne le Royaume, il est prévu que les Marocains jeûnent 15h30mn pendant les premières semaines du mois sacré.

Dans les autres pays musulmans, c’est en Afghanistan que les journées ramadanesques seront les plus longues, estimées à 17 heures par jour. Quant aux plus longues journées de jeûne, plus de 18 heures, elles seront enregistrées dans les pays suivants: l’Islande ( 19h59mn); le Groeland (19h57mn); laFinlande (19h09m) et, enfin, la Suède (18h58mn).

Pour rappel, le mois sacré débutera le 3 avril 2022 et comptera 29 jours, à l’instar des cinq années précédentes, selon l’astronome marocain Hicham El Aissaoui.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

A.A.