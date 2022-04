Ramadan 2022: quelle est la durée du jeûne au Maroc ?

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne de la journée dépend de chaque pays musulman ou autre, et sa position géographique.

Pour Ramadan 2022, les journées les plus longues de jeûne seront en moyenne de 15 heures et les plus courtes de 13 heures. En ce qui concerne le Royaume, il est prévu que les Marocains jeûnent 15h30mn pendant les premières semaines du mois sacré.

Dans les autres pays musulmans, c’est en Afghanistan que les journées ramadanesques seront les plus longues, estimées à 17 heures par jour. Quant aux plus longues journées de jeûne, plus de 18 heures, elles seront enregistrées dans les pays suivants: l’Islande ( 19h59mn); le Groeland (19h57mn); la Finlande (19h09m) et, enfin, la Suède (18h58mn).

Pour rappel, le mois sacré de Ramadan de l’année 1443 de l’Hégire débutera ce dimanche au Maroc, a annoncé vendredi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce vendredi 29 Chaâbane 1443 de l’Hégire, correspondant au 1er avril 2022 après la prière d’Al-Maghrib, précisant que « tous les délégués du ministère dans le Royaume et les unités des Forces Armées Royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré de Ramadan ».

De ce fait, le mois de Chaâbane aura épuisé ses 30 jours et le premier jour du mois sacré du Ramadan 1443 de l’Hégire correspondra au dimanche 03 avril 2022, ajoute le ministère.

S.L.