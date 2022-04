Ramadan 2022: horaires des prières et rupture du jeune au Maroc

Le mois sacré de Ramadan de l’année 1443 de l’Hégire débute ce dimanche au Maroc.

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne de la journée dépend de chaque pays, en fonction de leur position géographique. Cela varie également pour chaque ville.

Pour Ramadan 2022, les journées les plus longues de jeûne seront en moyenne de 15 heures et les plus courtes de 13 heures. En ce qui concerne le Royaume, il est prévu que les Marocains jeûnent 15h30mn pendant les premières semaines du mois sacré. L’heure de la rupture du jeune est prévue à 18h53 à Rabat le premier jour du Ramadan. Elle sera progressivement décalée jusqu’au dernier jour où la rupture du jeune se fera à 19h15 (Voir tableaux ci-dessous par villes).