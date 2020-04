Ramadan 2020: voici la durée du jeûne au Maroc

Ramadan a commencé ce samedi 25 avril au Maroc. D’après le site «Al Arabi Post», les Marocains jeûneront 15h53 lors des premières semaines du mois sacré. La durée du jeûne passera à 14h45 lors de la dernière semaine de Ramadan.

Le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie : 15h08 au début du mois sacré et 16h13 à la fin.

La même source a précisé que dans les pays scandinaves, la durée du jeûne est de 22 heures tandis que les pays de l’Amérique latine ne jeûneront que 11 heures. Les musulmans de Finlande et de Norvège devront donc attendre 20 heures avant de rompre le jeûne, ceux d’Espagne, de France et d’Italie entre 16h30 et 18h et ceux d’Europe de l’Est entre 17h et 17h30.

Les musulmans d’Argentine et de Chili jeûneront 11h30, ceux du Brésil 12h30, ceux de Chine 16h30, ceux de Malaisie 13h30 et ceux de Thaïlande 14h.

En parallèle, la durée du jeûne variera entre 11h et 12h en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, elle sera de 11h30 en Afrique du Sud, de 13h au Kenya, de 14h en Ethiopie, de 14h30 au Soudan et de 15h30 en Egypte.

N.M.