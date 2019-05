Ramadan 2019: la durée du jeûne au Maroc et dans les pays arabes

Le Ramadan commence ce lundi 6 mai dans la plupart des pays arabes. L’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak et le Liban ont d’ores et déjà annoncé que le 1er jour du mois sacré sera observé lundi.

Au Maroc, le Ramadan commencera probablement le mardi 7 mai. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé l’astronome de renom et lauréat de Dar Al Hadith Al Hassania, Hicham El Aissaoui.

On le sait, la durée de jeûne diffère d’un pays à l’autre. Ainsi, selon le Centre International d’Astronomie (CIA), le pays où les musulmans jeûneront le plus longtemps est l’Algérie (16 heures en moyenne), alors que le pays où la durée de jeûne sera la plus courte est la Somalie (environ 13 heures et 30 minutes).

Au Maroc (Rabat), il faudra attendre 15 heures et 16 minutes pour rompre le jeûne le premier jour du Ramadan, alors que la durée sera de 16 heures et 1 minute le dernier jour du mois sacré.

En Egypte (Caire), les musulmans devront patienter 15 heures et 3 minutes le premier jour, et 15 heures et 43 minutes les deux derniers jours.

En Arabie Saoudite (Riyad), la durée de jeûne variera entre 14 heures et 40 minutes (le premier jour) et 15 heures et 12 minutes (le dernier jour).

Aux Emirats arabes unis, les musulmans rompront le jeûne au bout de 14 heures et 33 minutes le premier jour, alors qu’ils attendront 14 heures et 58 minutes le dernier jour.

En Algérie, le premier jour: 15 heures et 31 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 24 minutes.

Au Koweït, le premier jour: 14 heures et 55 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 34 minutes.

Au Sultanat d’Oman (Mascate), le premier jour: 14 heures et 31 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 1 minute.

Au Bahreïn (Manama), le premier jour: 14 heures et 42 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 15 minutes.

En Jordanie (Amman), le premier jour: 15 heures et 12 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 54 minutes.

En Palestine (Al Qods), le premier jour: 15 heures et 4 minutes. Le dernier jour: 15 heures et 46 minutes.

En Syrie (Damas), le premier jour: 15 heures et 17 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 2 minutes.

Au Liban (Beyrouth), le premier jour: 15 heures et 15 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 2 minutes.

En Irak (Bagdad), le premier jour: 15 heures et 15 minutes. Le dernier jour: 16 heures et 1 minute.

En Somalie (Mogadiscio), le premier jour: 13 heures et 24 minutes. Le dernier jour: 13 heures et 30 minutes.

S.L.