RAM Vs pilotes: réunion cruciale ce mardi à Casablanca

Selon une source de Le Site Info, ils exigent des augmentations de salaires dont le budget total atteint 200 millions de dirhams supplémentaires par an. L’AMPL veut en effet une augmentation de 30.000 dirhams pour les commandants de bord qui touchent déjà 150.000 dirhams, et 15.000 dirhams pour les co-pilotes pour toucher un salaire mensuel de 100.000 dirhams.

