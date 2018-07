RAM Vs Pilotes: la situation de plus en plus alarmante

Le bras de fer entre la RAM et ses pilotes ne semble pas prêt de s’estomper. La compagnie nationale a encore annoncé l’annulation de vols prévus ce mardi. Et cette fois, c’est un record. Pas moins de 12 vols ont été annulés.

