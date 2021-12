RAM: vols spéciaux au départ du Maroc et à destination de deux pays

« Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la Belgique et l’Italie sont programmés le 8 Décembre 2021 », peut-on lire dans un message de la Royal Air Maroc.

Notons que le Maroc n’a pas encore enregistré son premier cas d’Omicron mais, selon les experts, l’arrivée de ce variant très redouté dans le monde, et qui sévit en Europe et en Afrique Australe, n’est plus qu’une question de temps. Pour réduire les risques, le Maroc a décidé de fermer son espace aérien aux vols commerciaux directs. Ainsi, tous les vols internationaux de passagers, de et vers le Maroc, sont annulés depuis le 29 novembre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021. Une durée qui pourrait bien se prolonger si la situation ne s’améliore pas dans le monde.