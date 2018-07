RAM: voici vos droits en cas d’annulation de vols

Le torchon brûle entre la RAM et ses pilotes. Depuis quelques jours, ces derniers ont entamé une grève, engendrant l’annulation de plusieurs vols. Les pilotes réclament toujours une augmentation et ne veulent pas travailler leurs jours de repos. La RAM, pour sa part, se dit prête à dialoguer mais ne peut pas céder à toutes les demandes. Les victimes ne sont autres que les voyageurs dont la plupart allaient s’envoler pour leurs vacances annuelles.

Si la grève risque de continuer pour encore quelques jours, les passagers sont aujourd’hui appelés à connaître leurs droits en cas de perturbations de vol. Selon Les Voyageuses, toute compagnie aérienne se doit d’indemniser ses passagers en cas de retard, d’annulation de vol ou de surbooking dans le cadre de la réglementation européenne.

Quand le voyageur se retrouve face à un surbooking et qu’il l’accepte, la RAM doit lui proposer de renoncer à son vol en contrepartie d’un dédommagement. Elle doit, en revanche, offrir une indemnité et une prestation d’assistance aux passagers dont elle refuse l’embarquement. «En cas de refus d’embarquement contre votre volonté, vous pouvez bénéficier d’un dédommagement qui dépend de la distance du vol. Ce montant est fixé à 250 € dans le cas de vols jusqu’à 1500 km, 400 € dans le cas de vols au sein de l’Union européenne de plus de 1500 km et de 1500 à 3500 km pour les autres vols et 600 € dans le cas de vols de plus de 3500 km», peut-on lire.

Par ailleurs, les voyageurs dont les vols ont accusé des retards flagrants ont droit à une assistance. Selon la même source, elle doit être obligatoirement accordée en cas de 2 heures de retard pour les vols jusqu’à 1500 km, 3 heures pour ceux au sein de l’Union Européenne de plus de 1500 km et de 1500 à 3500 km pour les autres vols et 4 heures pour ceux plus de plus de 3500km. En parallèle, le voyageur a le droit d’être remboursé pour la totalité de son billet en cas de retard de vol de plus de 5 heures.

En cas d’annulation, les voyageurs ont droit à une indemnisation similaire à celle du surbooking. La compagnie peut ne pas accorder de dédommagement en cas d’annulation pour des circonstances exceptionnelles ou en ayant informé le passager deux semaines avant le départ.

Noura Mounib