RAM: voici les vols annulés ce mardi 14 août

En raison de tensions sociales, les vols AT524 et AT525 du 14/08 sont annulés. Nous nous excusons pour ce désagrément et nous vous remercions pour votre compréhension.

La crise qui persiste entre la Royal Air Maroc (RAM) et ses pilotes ne semble pas prête de s’estomper. Depuis le début de ces tensions, qui continuent d’impacter l’activité de la compagnie, des dizaines de vols ont été annulés. Ce mardi 14 août, deux vols ne s’effectueront pas (Casablanca-Bamako et Bamako-Casablanca).